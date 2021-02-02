Туристів заманюватимуть до Києва борщем і варениками

Гастрономічні тури оновлять із урахуванням сучасних потреб киян та гостей столиці

У 2021 році в Києві планується створення нових, унікальних гастрономічних турів, які б привабили більше туристів до столиці України. Про це під час підписання меморандуму між Управлінням туризму та промоцій, КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» та громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму» заявила начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

Як зазначила очільниця Управління, нині саме той час, коли можна ґрунтовно опрацювати до дрібниць усі деталі, щоб оновити міські гастрономічні та кулінарні тури з урахуванням сучасних потреб киян та гостей міста.

«Ми маємо на меті зробити так, щоб гастрономічний туризм столиці України виріс в окрему індустрію, став візитівкою міста, а також органічно вписався в діловий, подієвий, історичний та інші види туризму», – підкреслила Радова.

У рамках меморандуму будуть створені унікальні гастрономічні тури для містян і гостей столиці, проведено ознайомчі семінари та тренінги, розроблені спільні проекти та програми.

За словами голови Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму Олексія Волкова, формування стійкого попиту на гастрономічні тури та високоякісне безпечне задоволення цього попиту – основна місія започаткованої сьогодні співпраці. Тому у цьому важливому питанні асоціація цілком розраховує на партнерську підтримку Управління задля залучення туристів до Києва.

Нагадаємо, у будівлі Київської міської держадміністрації відкрили перший міський Туристично-інформаційний центр.

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам.