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    Законопроєкт Про столицю від «Слуги народу» не відповідає Конституції, - Омельченко

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    <span>Колишній очільник Києва Олександр Омельченко</span> - Законопроєкт Про столицю від «Слуги народу» не відповідає Конституції, - Омельченко
    Колишній очільник Києва Олександр Омельченко

    Олександр Омельченко: У Конституції є стаття 33 про самоврядування, яка каже, що Київ та Севастополь регулюються окремими законами

    оловною столичною темою є зміна влади у Києві, законопроєкт Про столицю, який зареєстрований у парламенті. Опоненти нинішньої влади заявляють про інші проєкти, які також готують. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко розказав, чи потрібен, в принципі, новий закон, враховуючи, що нині діє ухвалений ще в 1999-му році закон, який він тоді активно підтримав.

    «На сайті Верховної Ради є поки аж один законопроєкт. Текстів інших поки немає. А той, що презентували у суботу 21 вересня, він має цілий ряд порушень Конституції. В основному законі є стаття 33 про самоврядування, яка каже, що  Київ та Севастополь регулюються окремими законами. Наша перша Конституція ухвалена 1996 року, закон Про місто-герой Київ як столиця вийшов у 1999-му. Він три роки розроблявся, погоджувався з Академією наук Патона , погоджувався на засіданні Кабміну. Більшість міністерств його візували і кращого закону, з моєї точки зору, не могло бути. Той закон чудово працював з 1999 по 2010 рік. А у 2010 році пан Янукович і пан Черновецький внесли зміни до нього, поділивши повноваження міського голови і голови Адміністрації. Тоді завезли Попова (Олександра Попова) на посаду голови Адміністрації, Черновецький був міським головою…», - нагадав Омельченко.

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    Він зазначив, що ніхто не протестував проти тлумачення Конституційного суду від 2003 (у рішенні йдеться про те, що главою КМДА президент має призначити винятково обраного міського голову – «Главком»).

    «Потрібно було пану Кличкові і пану Порошенкові, коли вони разом прийшли до влади, у 2015-му році внести зміни до закону Про столицю, об’єднати ці посади так, як було до 2009 року (аби одна людина була міським головою і головою КМДА). Але вони цього не зробили», - заявив Олександр Омельченко.

    Про те, що законопроєкт Про столицю не відповідає Конституції, Омельченко сказав на його презентації у «Софії Київській» і розповів, якою була реакція Олександра Ткаченка та Дмитра Гуріна.

    «Так, я одразу руку підняв, представився. Мав розмову з Дмитром Гуріним. Він відповів, що із задоволенням зі мною спілкуватиметься, радитиметься, бо, каже, знаю, що законопроєкт треба вдосконалювати. Каже, що сьогодні таке перше читання, обговорення попереднє. Тоді я про факти невідповідності законопроєкту Конституції сказав Олександрові Ткаченку. Він відповів «усунемо». Також у суботу йшлося про те, що є кілька альтернативних законопроєктів і вони будуть розглядатися в Комітеті Верховної Ради і з усіх, які надійдуть, знайдуть найкращий. Але ці законопроєкти найкращі сьогодні я не можу подивитися, бо немає доступу до їх текстів», - наголосив колишній очільник Києва.

    Як повідомлялось, багаторічний міський голова назвав найбільшу проблему для столиці. За його словами, негативів багато, але найстрашніше – корупція. 

    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Крім того, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

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