Доходи від туристичного збору у Києві перевищили минулорічний показник удвічі

Доходи від туристичного збору на сьогодні складають більш ніж 50 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час публічної презентації «Підсумки та нові перспективи розвитку туристичної сфери Києва» із нагоди Всесвітнього дня туризму.

«Туристичний збір дав змогу залучити до міського бюджету в минулому році 25 мільйонів гривень. На початок вересня цього року надходження від цього податку вже складають майже 50 млн гривень. Ці кошти мають піти на туристичну галузь: підвищення комфорту для туриста, встановлення туристичних орієнтирів, інформаційних покажчиків», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що Київ цього року очікує рекордну кількість туристів.

Якщо в минулому році, місто відвідало 4,5 мільйона відвідувачів, то цього року очікується понад 5 мільйонів як іноземних, так і внутрішніх туристів.

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За її словами, місто самостійно не могло би розвиватися так активно у туристичній галузі. Усіляко сприяють розвиткові місцеві туристичні компанії, які працюють із туристами у Києві. Саме завдяки туристичним компаніям світ дізнається про унікальність Києва та усієї України.

Проте на рівні держави є ще велика кількість нормативних актів, які мають бути доопрацьованими, щоб полегшити розвиток туристичного бізнесу. Це і впорядкування поняття «хостел», і врегулювання порядку видачі дозволів на кіно- чи відеозйомку. Якщо ці зміни будуть внесені – це дасть додатковий поштовх для розвитку туристичної галузі у столиці.