У Києві розшукують чоловіка, який напав на студента (фото)



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Підозрюваний у нападі на студента

Злодій представився працівником правоохоронного органу і заманив хлопця в ліс

Наприкінці травня до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на студента біля станції метро «Лісова» у Деснянському районі Києва. На місті працювала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євгена Слабого, потерпілий описав зловмисника, який під час події погрожував застосувати предмет, схожий на пістолет,

«Правоохоронці з’ясували, що студент йшов в інститут. Біля станції метро до нього підійшов невідомий та представився працівником правоохоронного органу. Нападник заманив потерпілого у ліс на вулиці Крайній, де, погрожуючи пістолетом, забрав мобільний телефон та золотий ланцюжок із хрестиком. При відпрацюванні повідомлення про злочин оперативники переглянули записи з камер відеонагляду, які зафіксували правопорушника», - розповів Слабий.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 35-40 років, середньої статури, волосся коротке русяве, має лобну залисину, на обличчі шрам від правого кута губ вниз.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють місцезнаходження особи, зображеної на фотографії.

«Якщо ви впізнали чоловіка, просимо повідомити інформацію на 102 або за телефонами: 044-515–87–83, 067-650-69-22», - просять у поліції.