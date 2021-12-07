У Києві судитимуть чиновників, які брали хабарі за розміщення реклами

Хабарників було затримано під час передачі $1100 неправомірної вигоди

Свої послуги посадовці оцінювали в сумі від $300 до $500 за один дозвіл на розміщення реклами

Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», двох його підлеглих та посередника, які організували схему одержання неправомірної вигоди за безперешкодне погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами суб’єктам господарювання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, посадовці, діючи за попередньою змовою між собою та екскерівником одного з ЖЕД Печерського району Києва, запровадили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання погоджень на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах житлового фонду.

Так, представники суб’єктів господарської діяльності звертались до посадовців комунального підприємства за надання дозволу на розміщення реклами та одержували відмову. У подальшому, з підприємцями зв’язувалась посередниця (колишня начальниця ЖЕД) та повідомляла, за яку суму може бути вирішено це питання.

При цьому задокументовано, що посередниця діяла у змові з посадовцями комунального підприємства, узгоджувала з ними зустрічі, а також обговорювала їх результати. Свої послуги посадовці оцінювали у сумі від $300 до $500 за один дозвіл.

У ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання, передачі та отримання учасниками злочинної схеми неправомірної вигоди у сумі $1700 від представника компанії, що займається рекламною діяльністю. Упродовж березня–квітня 2021 року вказана компанія неодноразово зверталася до комунального підприємства за дозволом на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та постійно отримувала відмову.

У ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 13 травня 2021 року під час передачі другої частини хабара в сумі $1100 та надання вже оформлених дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами учасників злочинної схеми було затримано.

З метою подальшої спеціальної конфіскації у дохід держави на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 2 млн грн.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Шевченківська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, викритого на одержанні неправомірної вигоди.