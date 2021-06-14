Керівництво Київщини вирішує, де відкрити центри вакцинації у наступні вихідні

У минулі вихідні в центрах масової вакцинації на Київщині отримали щеплення понад 2,5 тис. людей

За вихідні 4575 жителів Київщини отримали щеплення проти коронавірусу. Безпосередньо в центрах масової вакцинації, які працювали в Броварах і Білій Церкві, щеплення отримали 2574 людини. Про це сьогодні, 14 червня, повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Упродовж минулих вихідних ми протестували роботу центрів масової вакцинації на території регіону. Особисто оглядав, як вони працювали, і мав змогу спілкуватись з медиками. Охочих вакцинуватись було чимало. Тож ми навіть продовжили графіки роботи центрів до 20:00. У результаті більше двох тисяч наших людей щеплення отримали», - розповів він.

Зараз у Київській ОДА аналізують, як загалом на Київщині проходить вакцинальна кампанія проти коронавірусу.

«На підставі цих даних приймемо рішення, у яких населених пунктах облаштуємо центри вакцинації на наступні суботу й неділю. Маємо дати можливість взяти участь в кампанії з імунізації якомога більшій кількості людей», – наголосив Володін.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти Covid-19 на Київщині зробили 99808 осіб. При цьому 11664 людей уже отримали по дві дози вакцини.

Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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