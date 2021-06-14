  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Подорожі у часи пандемії: Рада ЄС скасувала обмеження для власників «ковід-паспортів»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ЄС &laquo;ковід-сертифікат&raquo; почав працювати з 1 червня - Подорожі у часи пандемії: Рада ЄС скасувала обмеження для власників «ковід-паспортів»
    У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня

    Власники сертифікатів не будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус, а також їх не відправлятимуть на карантин чи самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані

    Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів Covid-19.

    «Власники сертифікатів про вакцинацію, виданих відповідно до регламенту ЄС щодо цифрових сертифікатів Covid-19, не повинні проходити тестування або карантин / самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, і минуло щонайменше 14 днів з моменту повної вакцинації. Держави-члени також можуть зняти такі обмеження після першої дози у випадку дводозових вакцин», – йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

    Також скасовані обмеження для осіб, які мають сертифікат, що свідчить про те, що минуло менше 180 днів з дати позитивного результату тестування.

    Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження Covid-19.

    Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

    Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

    Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

    Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

    «Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

    Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Європа туризм карантин щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подорожі у часи пандемії: Рада ЄС скасувала обмеження для власників «ковід-паспортів»