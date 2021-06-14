Подорожі у часи пандемії: Рада ЄС скасувала обмеження для власників «ковід-паспортів»

Власники сертифікатів не будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус, а також їх не відправлятимуть на карантин чи самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані

Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів Covid-19.

«Власники сертифікатів про вакцинацію, виданих відповідно до регламенту ЄС щодо цифрових сертифікатів Covid-19, не повинні проходити тестування або карантин / самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, і минуло щонайменше 14 днів з моменту повної вакцинації. Держави-члени також можуть зняти такі обмеження після першої дози у випадку дводозових вакцин», – йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Також скасовані обмеження для осіб, які мають сертифікат, що свідчить про те, що минуло менше 180 днів з дати позитивного результату тестування.

Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження Covid-19.

Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.