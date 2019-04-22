У Києві спецпризначенці затримали чоловіка з пакунками марихуани



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Наркотичну речовину вилучили та направили на експертне дослідження Фото: Нацполіція

Правопорушником виявився 25-річний мешканець Чернівецької області

Під час відпрацювання території Святошинського району працівники полку поліції особливого призначення неподалік від станції метро «Академмістечко» помітили підозрілого чоловіка та вирішили перевірити у нього документи. При спілкуванні з правоохоронцями він почав помітно нервувати та зізнався, що має при собі наркотики. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Старший слідчий Святошинського управління поліції Ігор Бень розповів, що при поверхневому огляді у чоловіка виявили близько 30 згортків з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на марихуану.

«Для документування злочину викликали слідчо-оперативну групу та вилучили наркотичні речовини. Правопорушником виявився 25-річний мешканець Чернівецької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Він розповів, що приїхав у столиці працювати, а наркотики придбав для власного вживання», - повідомив правоохоронець.

Вилучене наркозілля направили на експертне дослідження. Зараз правоохоронці перевіряють достовірність показів затриманого, а також походження наркотиків.

«Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», - додав Бень.