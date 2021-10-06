У Києві сплеск коронавірусу: за добу майже 800 нових хворих

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 11 осіб

За минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 792 осіб. Це на 232 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 4 жовтня було зафіксовано 560 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 237 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 221 тис. осіб (за добу 5 жовтня – 212)

померли понад 5,4 тис. людей (за добу – 11)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 135 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 442 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 5 жовтня – 211)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 13).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

5 жовтня в Україні медики зафіксували понад 12,7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігалася черга автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Бригади «швидких» стоять у черзі майже 5 годин.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Минулого тижня в столичних медзакладах перебувало понад 1200 хворих на коронавірус.

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