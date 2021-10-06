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    Біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі (відео)

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    Біля відділення для хворих на коронавірус Олександрівської лікарні десятки автомобілів швидкої допомоги - Біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі (відео)
    Біля відділення для хворих на коронавірус Олександрівської лікарні десятки автомобілів швидкої допомоги
    Фото: скріншот із відео

    Карети швидкої допомоги з важкими хворими пропускають без черги

    У ніч на середу, 6 жовтня, біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігалася черга автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    За його даними, бригади «швидких» стоять в черзі майже 5 годин.

    «У черзі стоять лише хворі із середньою тяжкістю Covid. Важких пропускають без черги і відразу в реанімацію», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві зростає захворюваність на коронавірус. За добу 4 жовтня у Києві коронавірус було підтверджено у 560 осіб. Це майже на 400 випадків більше, ніж за попередній день.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

    Минулого тижня в столичних медзакладах перебувало понад 1200 хворих на коронавірус.

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    Теги: Київ лікарня епідемія коронавірус
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    Біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі (відео)