Спалах Сovid-19: за добу з коронавірусом госпіталізували майже чотири тисячі українців

Найбільше нових заражень зафіксовано у Харківській та Одеській областях

Найбільше нових заражень зафіксовано у Харківській та Одеській областях

Від ускладнень хвороби вчора померли 320 українців

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні зафіксували понад 12,7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Для порівняння, днем раніше медики зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Від ускладнень хвороби вчора померли 320 людей. До лікарень потрапила 3 745 людей з Сovid-19 чи підозрою на хворобу. Одужали цього дня 4 630 пацієнтів.

Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964) областях, у Києві (792) та на Запоріжжі (783).

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили понад 135 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР – 54.4 тис., методом ІФА – 11,7 тис. Також зробили 69,5 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели вже понад 13 мільйонів ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили понад 2,5 млн. випадків Сovid-19. З них – 57,5 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,3 млн громадян одужали.

До слова, раніше ми показали, як біля «коронавірусної» лікарні в Києві швидкі по п’ять годин стоять в черзі.

Станом на 5 жовтня вісім областей перебувають у «помаранчевій» карантинній зоні.

Крім того, напередодні у РНБО роз'яснили, коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей.