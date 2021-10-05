У столичні заклади не пускатимуть без Covid-сертифіката? Роз’яснення КМДА

Поки у Києві встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки, наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування закладів або установ

Влада Києва готується до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів вакцинації або негативного результату тестування на Covid-19

Київ готується до можливого посилення карантинних обмежень у разі встановлення на території міста «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, мова йде про підготовку структурних підрозділів міської та районних адміністрацій, організацій, підприємств та установ столиці до організації прийому громадян за умови перевірки сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19, або негативного результату тестування на Covid-19.

Наразі, поки у Києві встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки, наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, розповіли у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

«Поки столиця залишається у «жовтій» зоні, і основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності Covid-сертифікатів або негативних тестів на Covid-19», – розказав перший заступник директора департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

Він пояснив, що протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року не встановлює додаткових обмежень для міських установ, а наголошує на необхідності виконання вимог постанови Кабміну № 1236 про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.

До слова, у «Дії» з'являться нові «коронавірусні» сертифікати.

Також «Дія» видаватиме сертифікат про вакцинацію людям з «міксом» вакцин.

Крім того, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Раніше в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Їх можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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