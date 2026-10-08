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У Києві сталось аварійне відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві сталось аварійне відключення світла
колаж: glavcom.ua

У столиці через атаку ворога сталось аварійне відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Графіки тимчасово не діють. Енергетики вже працюють на місцях», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, у київському метрополітені тимчасово призупинені рух потягів і робота ескалаторів. За даними КМДА, на «синій» та «зеленій» лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на «червоній» лінії наразі призупинений.

Також через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами.

Як відомо, 7 жовтня на правому березі Києва тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.

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Теги: енергетика відключення світла ДТЕК Київ

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