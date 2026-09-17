Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ та Київщину включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу

Бізнес столиці та області отримає доступ до компенсацій за страхування воєнних ризиків, а максимальну суму збільшено до 5 млн грн

Київ та Київську область включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу. Завдяки цьому підприємства столиці та області зможуть отримувати компенсації за страхування воєнних ризиків у межах державної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Корецького.

Крім того, уряд розширив перелік майна, яке підлягає компенсації у разі пошкодження або знищення. До нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.

Змінився і максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства. Раніше він становив 3 млн грн на рік, а після ухвалених змін його збільшено до 5 млн грн.

Також механізм компенсації поширили на орендоване майно. Таким чином, підприємствам не обов'язково бути власниками майна, щоб відповідні активи могли підпадати під дію програми.

Окремі зміни стосуються пільгового кредитування бізнесу. Держава розширила програму кредитування для відновлення паливної та складської інфраструктури. Пільгове фінансування також передбачено для модернізації підприємств і поповнення оборотного капіталу у сфері торгівлі.

Нагадаємо, уряд виділить 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які мають важливе значення для оборони та логістики. З цієї суми 357 млн грн отримає Агентство відновлення, ще 432 млн грн спрямують обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.