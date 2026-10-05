Рух Набережним шосе буде частково обмежено 6 жовтня (схема)
Роботи проводитимуть із 8:00 до 20:00
Завтра, 6 жовтня, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро.
Роботи проводитимуть із 8:00 до 20:00. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.
До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.
Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.
Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.
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