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Рух Набережним шосе буде частково обмежено 6 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Набережним шосе буде частково обмежено 6 жовтня (схема)
На час виконання робіт рух обмежать однією смугою
фото: Київвлада

Роботи проводитимуть із 8:00 до 20:00

Завтра, 6 жовтня, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро.

Роботи проводитимуть із 8:00 до 20:00. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух Набережним шосе в Печерському районі столиці 8 жовтня буде частково обмежено (схема)
Рух Набережним шосе в Печерському районі столиці 8 жовтня буде частково обмежено (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона.  У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.

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Теги: Київ дороги ремонт

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