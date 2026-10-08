У столиці зупинилася частина громадського транспорту

У Києві подекуди зупинено рух трамваїв та тролейбусів

КМДА: Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами

Через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у київському метрополітені тимчасово призупинені рух потягів і робота ескалаторів. За даними КМДА, на «синій» та «зеленій» лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на «червоній» лінії наразі призупинений.

Як відомо, 7 жовтня на правому березі Києва тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.

До слова, ввечері 8 жовтня столиця повернулася до графіків відключення світла, а екстрені відключення скасовано.