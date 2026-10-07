У Києві на правому березі тимчасово призупинено рух електротранспорту
Через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера
На правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.
«Водночас в районі «Оболонь» та житлового масиву «Виноградар» електротранспорт продовжує рух», – наголошує КМДА.
Нагадаємо, на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.
Як повідомлялося, у Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго».
Також аварійні відключення світла запроваджено в Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях.
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