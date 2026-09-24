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Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото)
Пожежа внаслідок атаки дронів в Оболонському районі столиці
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок ворожого удару зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів, ще декілька зазнали пошкоджень

Вдень 24 вересня під час чергового обстрілу Києва росіяни завдали удару по Оболонському району столиці. Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа гаражних боксів та автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа гаражних боксів та автомобілів
Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа гаражних боксів та автомобілів
фото: ДСНС Києва

Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу на загальній площі 300 кв. м. Внаслідок ворожого удару зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів, ще декілька зазнали пошкоджень.

Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото) фото 1
фото: ДСНС Києва
Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото) фото 2
фото: ДСНС Києва
Палали авто та гаражі: рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні (фото) фото 3
фото: ДСНС Києва
Російська атака спричинила пожежу гаражних боксів та автомобілів в Оболонському районі
Російська атака спричинила пожежу гаражних боксів та автомобілів в Оболонському районі
фото: ДСНС Києва

За попередніми даними, відомо про одного постраждалого ,його госпіталізували медики ще до приїзду підрозділів ДСНС. Інформація щодо інших потерпілих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Внаслідок обстрілу зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів
Внаслідок обстрілу зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів
фото: ДСНС Києва

На місці продовжують працювати фахівці ДСНС та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, унаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у ніч на 24 вересня 2026 року у Києві загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. За даними правоохоронців, жертвами ворожого обстрілу стали 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському.

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Теги: Київ обстріл пожежа

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