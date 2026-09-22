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Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Молдова може ввести надзвичайний стан в енергетиці: рішення уряду
На засіданні уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану
фото: newsmaker

Гендиректор Національного центру управління кризовими ситуаціями Дьякону розповів про вразливість ситуації в енергетиці

Сьогодні, 22 вересня, кабінет міністрів Молдови схвалив введення у країні надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах на 60 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Тепер необхідне рішення парламенту країни з цього питання.

На початку засідання генеральний директор Національного центру управління кризовими ситуаціями Сергій Дьякону розповів про вразливість ситуації в енергетиці: «Введення надзвичайного стану дозволить, коли цього вимагатиме ситуація, вжити тимчасових заходів для підтримання запасів та імпорту енергоносіїв і палива, захистити споживачів та критичну інфраструктуру, забезпечити безперебійність водопостачання та енергопостачання».

Своєю чергою, міністр енергетики Дорін Жунгієту зазначив, що оцінки міністерства вказують на серйозний ризик підвищення тарифів, які сплачуватимуть споживачі найближчим часом. Це підвищення може бути значним і чинитиме тиск на сімейні бюджети.

Нагадаємо, у березні Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні. 

Теги: енергетика Молдова

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