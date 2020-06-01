  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У жіночому монастирі в Києві зафіксовано спалах коронавірусу

    • Розсилка
    Свято-Вознесенський Фролівський жіночий монастир закрито на карантин - У жіночому монастирі в Києві зафіксовано спалах коронавірусу
    Свято-Вознесенський Фролівський жіночий монастир закрито на карантин

    У монастирі 26 інфікованих служниць

    У Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксовано спалах коронавірусу. Там виявили 26 інфікованих служниць. Монастир закрили на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь», - сказав Кличко.

    Він повідомив, що монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію.

    «Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися до карантинних обмежень. Якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, що місто визначило для перегляду послаблень», - наголосив Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    Як повідомлялося, минулого тижня столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

    25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину. 


    Віталій Кличко церква Київ епідемія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ