У жіночому монастирі в Києві зафіксовано спалах коронавірусу



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Свято-Вознесенський Фролівський жіночий монастир закрито на карантин

У монастирі 26 інфікованих служниць

У Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі зафіксовано спалах коронавірусу. Там виявили 26 інфікованих служниць. Монастир закрили на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу в Подільському районі – 23 хворих. Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь», - сказав Кличко.

Він повідомив, що монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію.

«Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися до карантинних обмежень. Якщо кількість хворих буде збільшуватися і досягне параметрів, що місто визначило для перегляду послаблень», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

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Як повідомлялося, минулого тижня столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва: у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину.



