Київ закрив на карантин ще один монастир: оперативна інформація від Кличка (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги
Мер Києва розповів про стан справ у столиці
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- який ще монастир закрили на карантин;
- про послаблення обмежень;
- про реконструкцію парків;
- про ситуацію із паркуванням в місті.
Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.
Коронавірус в Україні
-
Всього24012
-
Хворіють13604
-
Одужали9690
-
Померли718
Як повідомлялося, минулого тижня столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва: у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.
25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину.