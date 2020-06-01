Київ закрив на карантин ще один монастир: оперативна інформація від Кличка (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

Мер Києва розповів про стан справ у столиці

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

який ще монастир закрили на карантин;

про послаблення обмежень;

про реконструкцію парків;

про ситуацію із паркуванням в місті.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 24012

Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

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Як повідомлялося, минулого тижня столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва: у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину.