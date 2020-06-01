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    Київ закрив на карантин ще один монастир: оперативна інформація від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Київ закрив на карантин ще один монастир: оперативна інформація від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    Мер Києва розповів про стан справ у столиці

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • який ще монастир закрили на карантин;
    • про послаблення обмежень;
    • про реконструкцію парків;
    • про ситуацію із паркуванням в місті.

    Нагадаємо, станом на ранок 1 червня, у Києві підтверджено 3043 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    Як повідомлялося, минулого тижня столична влада зняла карантинні обмеження у трьох монастирях Києва у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

    25 травня Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину. 

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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