У Києві суд відправив під домашній арешт чоловіка, який стріляв по людях
Суд відправив злочинця під нічний домашній арешт
Злочин було скоєно 11 лютого
Солом'янський районний суд вирішив не позбавляти волі громадянина, який підозрюється у стрільбі у охоронців житлового комплексу. Про це повідомили у Головному управлінні НП у Київській області.
До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Нижньоключевою на території житлового комплексу стріляє невідомий чоловік. На місце виїхали спецназівці та слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.
Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівської області та перехожою виникла сварка, у яку втрутилися охоронці житлового комплексу. Правопорушник дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів.
Наряд правоохоронців затримав підозрюваного, а слідчі розпочали досудове розслідування. За вчинене чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо, у селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону.