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    У Києві суд відправив під домашній арешт чоловіка, який стріляв по людях

    Суд відправив злочинця під нічний домашній арешт - У Києві суд відправив під домашній арешт чоловіка, який стріляв по людях

    Суд відправив злочинця під нічний домашній арешт

    фото з відкритих джерел

    Злочин було скоєно 11 лютого

    Солом'янський районний суд вирішив не позбавляти волі громадянина, який підозрюється у стрільбі у охоронців житлового комплексу. Про це повідомили у Головному управлінні НП у Київській області.

    До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Нижньоключевою на території житлового комплексу стріляє невідомий чоловік. На місце виїхали спецназівці та слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

    Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівської області та перехожою виникла сварка, у яку втрутилися охоронці житлового комплексу. Правопорушник дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів.

    Наряд правоохоронців затримав підозрюваного, а слідчі розпочали досудове розслідування. За вчинене чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.

    Нагадаємо, у селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону.

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    Теги: Київ суд арешт розслідування чоловік злочин стрілянина
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    У Києві суд відправив під домашній арешт чоловіка, який стріляв по людях