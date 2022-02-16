У Києві суд відправив під домашній арешт чоловіка, який стріляв по людях

Злочин було скоєно 11 лютого

Солом'янський районний суд вирішив не позбавляти волі громадянина, який підозрюється у стрільбі у охоронців житлового комплексу. Про це повідомили у Головному управлінні НП у Київській області.

До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Нижньоключевою на території житлового комплексу стріляє невідомий чоловік. На місце виїхали спецназівці та слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

Поліцейські встановили, що між 41-річним уродженцем Чернігівської області та перехожою виникла сварка, у яку втрутилися охоронці житлового комплексу. Правопорушник дістав пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів.

Наряд правоохоронців затримав підозрюваного, а слідчі розпочали досудове розслідування. За вчинене чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, у селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону.

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