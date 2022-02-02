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    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)

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    Навчання проходить через загрозу вторгнення РФ в Україну - Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Навчання проходить через загрозу вторгнення РФ в Україну
    фото: Facebook/EducationOfficeLviv

    Керівники шкіл отримали базові практичні навички володіння зброєю

    У Львові директори шкіл навчалися стрільби зі зброї у рамках Програми національного спротиву. Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міськради.

    «Сьогодні керівники навчальних закладів міста взяли участь у навчанні зі стрільби. Директори отримали базові практичні навички володіння зброєю у рамках Програми національного спротиву, яку минулого тижня затвердили на засіданні виконавчого комітету», - йдеться у повідомленні.

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    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)

    Навчання відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

    Також план дій передбачає навчання домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, розвиток інфраструктури.

    Раніше комунальники Львова вчилися стріляти. Навчання провели для працівників підприємств Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал. Як зазначають у міськраді, такі навчання будуть системними та згодом до них залучать учнів 8-11 класів.

    2 лютого брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва.

    Також нагадаємо, що опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

    Напередодні військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото).

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    Теги: зброя оборонна реформа школа Львів військові навчання навчання
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    Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)