Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)
Керівники шкіл отримали базові практичні навички володіння зброєю
У Львові директори шкіл навчалися стрільби зі зброї у рамках Програми національного спротиву. Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міськради.
«Сьогодні керівники навчальних закладів міста взяли участь у навчанні зі стрільби. Директори отримали базові практичні навички володіння зброєю у рамках Програми національного спротиву, яку минулого тижня затвердили на засіданні виконавчого комітету», - йдеться у повідомленні.
Навчання відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.
Також план дій передбачає навчання домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, розвиток інфраструктури.
Раніше комунальники Львова вчилися стріляти. Навчання провели для працівників підприємств Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал. Як зазначають у міськраді, такі навчання будуть системними та згодом до них залучать учнів 8-11 класів.
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