Директори львівських шкіл вчяться стріляти (фото)

Навчання проходить через загрозу вторгнення РФ в Україну

Навчання проходить через загрозу вторгнення РФ в Україну

Керівники шкіл отримали базові практичні навички володіння зброєю

У Львові директори шкіл навчалися стрільби зі зброї у рамках Програми національного спротиву. Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міськради.

«Сьогодні керівники навчальних закладів міста взяли участь у навчанні зі стрільби. Директори отримали базові практичні навички володіння зброєю у рамках Програми національного спротиву, яку минулого тижня затвердили на засіданні виконавчого комітету», - йдеться у повідомленні.

Навчання відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Також план дій передбачає навчання домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, розвиток інфраструктури.

Раніше комунальники Львова вчилися стріляти. Навчання провели для працівників підприємств Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Львівсвітло та Львівводоканал. Як зазначають у міськраді, такі навчання будуть системними та згодом до них залучать учнів 8-11 класів.

2 лютого брат Кличка подав заяву на вступ до тероборони Києва.

Також нагадаємо, що опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

Напередодні військові розпочали навчання з новою британською зброєю (фото).

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