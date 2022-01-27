Стрілянина у центрі Києва: охоронець палив із російської зброї

Мисливську рушницю «Сайга» вилучили правоохоронці

Правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня. За їх словами, чоловік був озброєний мисливською рушницею «Сайга» російського виробництва. Про це пише «Сьогодні».

Ця зброя була зареєстрована безпосередньо на стрільця. Такі карабіни на базі автомата Калашникова випускає однойменний концерн країни-агресора.

Поліціянти також розповіли, що вилучили рушницю, аби провести усі необхідні експертизи. Зокрема, правоохоронці хочуть з'ясувати, де та як охоронець застосовував її.

Суперечка між активістами, які були невдоволені діяльністю банку, почалася з того, що вони не пускали всередину охорону (її викликали співробітники фінустанови).

Коли атмосфера стала ще більш напруженою, члени громадської організації застосували проти охоронців сльозогінний газ і цим спровокували штовханину.

Зрештою стрілець дістав свою «Сайгу» і кілька разів вистрілив вгору. На щастя, все минулося без жертв. Незначні травми отримали лише учасники розбірок.

Мисливську рушницю «Сайга» вилучили правоохоронці, по ній проведуть низку експертиз, де і як вона застосовувалася членом охоронної фірми.

«Сайга» – мисливський карабін на базі автомата Калашникова, що випускається Концерном «Калашников». Інженерами заводу створено безліч різних конструкцій гладкоствольної мисливської зброї. Перший карабін «Сайга» з'явився у 1970-ті роки.





Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва на вул. Володимирська, 23а відбулася перестрілка.

Раніше посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.