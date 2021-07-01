У Києві священник захопив землю, поставив церкву-МАФ і начхав на приписи влади (фото)

Незаконна церква-МАФ стоїть вже півтора року і влада закриває очі на порушення

На вулиці Світлицького у Києві (масив Виноградар) священник Іван Гащин захопив земельну ділянку на зеленій зоні та без дозвільної документації поставив церкву-МАФ. Це сталося ще в жовтні 2019 року. Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації виносив безліч приписів із вимогою прибрати незаконну споруду, але священник їх не виконує. Про це повідомляє спільнота «Чесно. Київ» на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо щодо інших приписи інколи діють, то щодо нечесного представника Православної церкви України – чомусь ні», – зазначається в дописі.

Ба більше, у священника перед кожним релігійним святом загострюються будівельні апетити.

«Перед Різдвом він втулив до МАФу вертеп, який не розбирав до весни, а влітку переніс під дерево далі від дороги. Нещодавно ближче до дороги виніс статуетку, а буквально на днях зробив широкий ґанок із дахом», – повідомляють активісти.

При цьому будматеріали, які священник збирався використати для прибудови ще торік, коли громада не дала йому це зробити, він так нікуди й не вивіз. Тому киянам слід очікувати розростання господарської діяльності підприємливого панотця.

Нагадаємо, взимку 2021 року на вулиці Коновальця у Печерському районі Києва з’явився МАФ-церква.

До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.