Купи сміття, МАФи, гаражі: кількість порушень благоустрою в Києві вражає

У травні було до 900 приписів стосовно незаконних МАФів

Столична інспекція з благоустрою щоденно патрулює вулиці для виявлення порушень. Минулого місяця найбільше порушень інспектори КП «Київблагоустрій» та райдержадміністрацій фіксували в таких категоріях: МАФи та гаражі сумнівної законності, нескошена трава, сміття в несанкціонованих місцях та на узбіччях, літні майданчики, змонтовані без дозвільних документів або з порушеннями. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«З прикрістю визнаю, що порушень благоустрою у столиці фіксуємо дуже багато. За місяць інспектори внесли майже 3 тисячі приписів, протоколів склали кілька сотень. Як ви знаєте, нині ми активно звільняємо від незаконних споруд підземні переходи. Перед демонтажем інспектор обов’язково вносить припис. Вимога – надати дозвільну документацію на розміщення або ж демонтувати власними силами. Тож приписів стосовно МАФів у травні було найбільше – до 900», – розповів Ткаченко.

Очільник Департаменту міського благоустрою звернувся до балансоутримувачів, власників приватних і комунальних будівель та споруд із проханням ретельніше ставитись до благоустрою на своїх територіях. Вчасне вивезення сміття, скошування трави, прибирання прилеглих тротуарів, полив зелених насаджень убереже від протоколу та фінансових санкцій.

«Щиро вдячний тим підприємствам – комунальної та приватної власності, що без нагадувань дбають про прилеглі території, наводять красу та покращують комфорт для користувачів. Адже підвищення рівня привабливості столиці – наша спільна задача», – резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, що на сьогодні штрафи за порушення Правил міського благоустрою за статтею 152 КУпАП складають для фізичних осіб – 340-1360 грн, для юридичних – 850-1700 грн.

Як повідомлялося, у цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору.