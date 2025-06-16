У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА

Станом на 21:06 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА, інформує «Главком».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нині триває 1209-й день війни.

До слова, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.