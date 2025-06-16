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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА

Станом на 21:06 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА, інформує «Главком».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нині триває 1209-й день війни.

До слова, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону. 

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Теги: тривога Київ війна

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