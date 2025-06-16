У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА
Станом на 21:06 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ тривога оголошена через загрозу ударних БпЛА, інформує «Главком».
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нині триває 1209-й день війни.
До слова, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
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