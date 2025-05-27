Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна

«Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну»

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вийшов з заявою після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна, передає «Главком».

Як відомо, Трамп раніше заявив, що Путін грається з вогнем і якби він не був з президентом, то з Росією вже сталося б багато «дуже поганих речей».

Реакцію на відповідний допис американського лідера опублікував в Х путінський радник Медведєв.

«Щодо слів Трампа про те, що Путін «грає з вогнем» і що з Росією відбуваються «дійсно погані речі». Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!», – написав він.

Раніше Медведєв заявив, що мирні переговори не завжди призводять до закінчення боїв.

«Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід запам'ятати просту річ: мирні переговори самі по собі не завжди призводять до закінчення бойових дій. Невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками», – написав він.

Нагадаємо, джерела The Wall Street Journal зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Через це Білий дім розглядає нові варіанти санкційного тиску на Росію. Газета пише, що санкції передбачатимуть не тільки тиск на банківські операції, а йдеться про інші політичні та економічні важелі, що мають змусити російського диктатора Путіна погодитись на припинення вогню.

Водночас повідомляється, що американський лідер може змінити позицію, а рішення ще не ухвалено.

Джерела в Білому домі розповіли виданню, що Трамп розчарований не тільки обстрілами, а й останньою розмовою з Путіним, коли диктатор не погодився на перемир'я.