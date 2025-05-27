Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна
Медведєв знову висунув погрози
фото: росЗМІ

«Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну»

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вийшов з заявою після звернення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Путіна, передає «Главком».

Як відомо, Трамп раніше заявив, що Путін грається з вогнем і якби він не був з президентом, то з Росією вже сталося б багато «дуже поганих речей».

Реакцію на відповідний допис американського лідера опублікував в Х путінський радник Медведєв.

«Щодо слів Трампа про те, що Путін «грає з вогнем» і що з Росією відбуваються «дійсно погані речі». Я знаю лише одну дуже погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!», – написав він.

Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна фото 1

Раніше Медведєв заявив, що мирні переговори не завжди призводять до закінчення боїв.

«Усім ворогам Росії, які висувають ультиматуми про переговори, слід запам'ятати просту річ: мирні переговори самі по собі не завжди призводять до закінчення бойових дій. Невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками», – написав він.

Нагадаємо, джерела The Wall Street Journal зазначили, що Трамп розчарований останніми масованими обстрілами України на тлі активного переговорного процесу щодо мирного врегулювання.

Через це Білий дім розглядає нові варіанти санкційного тиску на Росію. Газета пише, що санкції передбачатимуть не тільки тиск на банківські операції, а йдеться про інші політичні та економічні важелі, що мають змусити російського диктатора Путіна погодитись на припинення вогню.

Водночас повідомляється, що американський лідер може змінити позицію, а рішення ще не ухвалено.

Джерела в Білому домі розповіли виданню, що Трамп розчарований не тільки обстрілами, а й останньою розмовою з Путіним, коли диктатор не погодився на перемир'я.

Читайте також:

Теги: війна Дмитро Медведєв путін Дональд Трамп погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гостра проблема Путіна у тому, що Росія швидко втрачає Балтійське море
Трамп відкрив Путіну шлях до нової війни
25 травня, 23:25
Міллер є одним з найбільш відданих і давніх помічників президента США
Трамп розповів, кого хоче бачити на посаді радника з нацбезпеки
5 травня, 10:06
Віткофф провів зустріч з Путіним без власного перекладача
Віткофф порушив протокол під час переговорів з Путіним – NBC
11 травня, 03:57
Раніше Путін заговорив про прямі переговори з Україною в Стамбулі
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
13 травня, 04:59
Трамп заявив, що ухвалив рішення після обговорення його з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом
Трамп оголосив про план скасування санкцій проти Сирії
13 травня, 20:02
Трамп ймовірно повернеться до США сьогодні
Чи приїде Трамп до Стамбула: журналісти розкрили головну інтригу
16 травня, 09:35
Папа Римський у своїй промові згадав про Україну і справедливий мир
Папа Римський у своїй промові згадав про Україну і справедливий мир
18 травня, 13:25
Трамп поговорив про розміщення ядерної зброї у космосі
Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі
21 травня, 08:15
Наслідки масованої атаки безпілотників та балістики на Київ
Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото
24 травня, 10:07

Соціум

Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна
Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна
Кількість шенгенських віз, виданих росіянам торік, зросла на чверть
Кількість шенгенських віз, виданих росіянам торік, зросла на чверть
У США стався масштабний блекаут: 200 тис. людей без електрики
У США стався масштабний блекаут: 200 тис. людей без електрики
У Стамбулі граната вибухнула у нічному клубі: є постраждалі
У Стамбулі граната вибухнула у нічному клубі: є постраждалі
У Китаї вибухнув цех хімічного заводу: жителів прилеглих районів просять носити маски (відео)
У Китаї вибухнув цех хімічного заводу: жителів прилеглих районів просять носити маски (відео)
Німеччина заборонить біженцям привозити дітей
Німеччина заборонить біженцям привозити дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
41K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
35K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
24K
Українці масово купують житло в одній країні за готівку
22K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua