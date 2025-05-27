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Стало відомо, від чого помирають українські воїни в російському полоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, від чого помирають українські воїни в російському полоні
Кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення і впізнання тіл
фото з відкритих джерел

Насильство в російських вʼязницях, імовірно, стало одним із чинників, що сприяли великій кількості смертей українських військовополонених

Із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці. А ще 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Офіс генпрокурора, передає «Главком».

«Насильство в російських вʼязницях, імовірно, стало одним із чинників, що сприяли великій кількості смертей українських військовополонених. Про це кажуть представники правозахисних груп, Організація Обʼєднаних Націй, український уряд і український судмедексперт, який проводив розтини тіл військовополонених», – йдеться в повідомленні.

Видання опитало родичів 21 українського військовополоненого, який загинув у полоні. Розтини, проведені в Україні, засвідчили, що пʼятеро з них померли від серцевої недостатності, включно з солдатами віком 22, 39 і 43 років. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а ще по одному загинули від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

Одного з військовополонених катували електричним струмом. Його побили лише за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, випливає зі звіту судмедекспертів, який вивчили журналісти. Інші розтини показали, що на тілах військовополонених знайшли ознаки гангрени або нелікованих інфекцій.

Очікується, що кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення і впізнання тіл. При цьому в деяких випадках визначити причини смерті вкрай складно, оскільки у військових, яких повертають, іноді відсутні внутрішні органи, а в деяких випадках синці і травми приховані. Поганий стан повернених тіл також заважає зрозуміти, чи не зазнавали полонені перед смертю тортур, голоду і поганого медичного обслуговування.

Нагадаємо, що раніше СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених.

До слова, 3 травня 2025 року військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – українська прокуратура розпочала розслідування.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

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Теги: полон війна військові росія Україна

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