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На Майдані сьомий день голодує ветеран

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Майдані сьомий день голодує ветеран
Як розповів Янюк, за час голодування він уже схуд на 16 кг
фото: Telegraf UA

Сергій Янюк оголосив голодування через проблеми з будівництвом Національного військового меморіального кладовища

Український ветеран Сергій Янюк, який уже сім днів голодує на майдані Незалежності через проблеми з будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК), досі не бачився з представниками Міністерства у справах ветеранів. Чоловік вважає, що у відомстві намагаються «накидати бруду» на нього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Громадське».

За словами ветерана, він слідкує за темою будівництва ще з серпня 2024 року. Тоді він приїхав на місце і побачив там болото. Одного разу Янюк навіть сидів у воді вночі, бо Міністерство ветеранів та НВМК не виходили на звʼязок. Чоловік вимагав зібрати комісію щодо будівництва, зрештою, до нього приїхав тодішній глава відомства Олександр Порхун.

Янюк голодує вже сім днів
Янюк голодує вже сім днів
фото: Telegraf UA

Янюк каже, що під час створення НВМК скасували оцінку впливу на довкілля, не допустили закордонні геодезичні фірми та «почали вирізати ліси».

«Це святе місце для України. Щонайменше, треба було провести конкурс серед архітекторів або створити якусь коаліцію архітекторів, які будуть планувати це все разом, щоб зробити ідеально. А тут назначили архітектора, який у цьому взагалі не «бум-бум». У нього в житті не було і по масштабах, і по специфікації таких проєктів», – заявив ветеран.

Як розповів Янюк, за час голодування він уже схуд на 16 кг. Ні омбудсмени, ні Мінвет з ним не звʼязувалися. А втім, на Майдан до нього приходив депутат Верховної Ради, хоча «руху ніякого». Також ветеран бачився зі старшим офіцером КМВА: «Мені сподобалося, він усе позаписував, що треба було, і пішов думати, як це краще вирішити».

Нагадаємо, Сергій Янюк із минулого тижня голодує біля народного меморіалу памʼяті загиблих військових на майдані Незалежності. Він наголошує на проблемах із будівництвом Національного військового меморіального кладовища (НВМК) та закликає президента Володимира Зеленського звернути на це увагу.

«Воїнів збираються ховати у воді, попри порушення всіх законів. Мінветеранів та Кабмін порушили всі закони», – наголосив ветеран.

З 2016-го до 2022 року Янюк разом із дружиною й донькою жив у Ризі. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну та доєднався до 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Захисник зазнав поранення в Ірпені та втратив частину ноги.   

Янюк втратив на війні частину ноги
Янюк втратив на війні частину ноги
фото: Telegraf UA

Як повідомляв «Главком», на початку року когорта громадських діячів, журналістів, військових (всього понад 100 осіб) звернулася до центральної влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на проєкт та будівництво головного військового меморіалу України.

«Перший тендер на ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища розпочався 30 серпня 2023 року і вже 15 вересня було укладено договір з «переможцем» – ТОВ «Інжиніринг–Холдинг», головним архітектором якого є Сергій Дербін… У 2015 році, уже після чисельних російських воєнних злочинів, зокрема в Іловайську та Дебальцевому, коли українські військові віддавали своє життя за Україну, Сергій Дербін був на дизайн-конференції у Москві, що відкрито висвітлював у своїх соціальних мережах», – ідеться у зверненні небайдужої громадськості.

Про головного архітектора ескізного проєкту військового кладовища Дербіна раніше писав «Главком» у своєму гучному розслідуванні. Зокрема, йшлося про зв’язки цього фахівця зі скандальним куратором «Великого будівництва», колишнім позаштатним радником колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка Юрієм Голиком. Між іншим, як з’ясували ЗМІ з посиланням на дані GetContact, у телефонних книгах Дербіна записують як «Сергей Дизайн Архитектор Днепр Голик», «Сергей Дербин Архитектор от Голика», «Сергей Велыке Будивныцтво».

Нагадаємо, що Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня 2024 року визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, який було створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область).

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

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Теги: Київ ветеран будівництво тендер голодування кладовище

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