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Екстрені відключення застосовано на правому березі Києва та частково в області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екстрені відключення застосовано на правому березі Києва та частково в області
Заздалегідь прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо
колаж: glavcom.ua

Енергетики попередили, що під час екстрених обмежень графіки не діють

На правому березі столиці, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області за командою НЕК «Укренерго» застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, інформує «Главком»

В енергокомпанії нагадують, що під час дій екстрених відключень попередньо складені графіки не працюють.

Водночас на лівому березі Києва та в інших районах Київської області продовжують діяти планові графіки відключень.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували один із важливих для Києва енергетичних об’єктів. Енергетики працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням для значної кількості споживачів. Конкретний енергооб’єкт, який зазнав атаки, міністр не назвав. 

Теги: відключення Укренерго міністр Київ Київщина відключення світла

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