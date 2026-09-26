Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

На початок вересня Микола Калашник офіційно користувався порадами шести осіб

Новий міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, який до призначення очолював Київську обласну державну адміністрацію, станом на початок вересня мав шістьох радників – чотирьох штатних і двох позаштатних. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів».

За неповний липень і серпень радники міністра Калашника отримали загалом 249 тис. грн заробітної плати.

Міністр Микола Калашник узяв у радники дружину заступника Буданова Ігоря Жовкви

Однією зі штатних радниць стала Анастасія Івановська, яка до кінця березня цього року обіймала посаду начальниці управління міжнародних відносин Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства. Івановська є дружиною заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви.

Ще один радник – Микита Геращенко. Раніше він працював начальником управління міжнародного співробітництва Київської ОДА за каденції того ж Миколи Калашника. Геращенко також є чинним депутатом Бучанської міської ради від «Слуги народу».

До команди міністра увійшов і Юрій Галаєвський. До роботи у Міністерстві відновлення він устиг попрацювати заступником директора департаменту правового забезпечення Державної податкової служби, заступником директора департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради та заступником керівника апарату Верховного суду.

Четвертою штатною радницею Калашника є Мар’яна Москаль.

Позаштатним радником міністра є Антон Самойленко, який нині обіймає посаду заступника голови Херсонської ОДА. За даними джерел «Главкома» в уряді, Калашник розглядає кандидатуру Самойленка на посаду заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

На громадських засадах міністру також радить Дар'я Новикова. За відомостями аналітичної системи YouControl, вона була помічницею народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Мотовиловця та Романа Каптєлова.

Ще одним позаштатним радником Калашника став директор Агенції регіонального розвитку Київської області Назарій Волянський. Він також є помічником народного депутата від «Слуги народу» Олександра Качури на громадських засадах.

Нагадаємо, до призначення міністром Микола Калашник очолював Київську обласну військову адміністрацію. Понад десять років він працював у Дарницькій райдержадміністрації Києва, а наприкінці 2024 року перейшов на посаду першого заступника голови Київської ОВА. У січні 2025 року Калашник тимчасово очолив адміністрацію, а вже в березні був офіційно призначений її головою.