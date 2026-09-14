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Глава МЗС Польщі назвав дії Росії державним тероризмом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Глава МЗС Польщі назвав дії Росії державним тероризмом
Польський міністр заявив, що Росія веде проти Заходу таку кампанію вже близько десяти років
фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський вважає, що Москва перевіряє реакцію Заходу на атаки в Європі

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія переходить від диверсій проти майна до операцій, здатних забирати життя людей, і навів приклади нещодавніх атак у Польщі та Німеччині. За його оцінкою, Москва веде проти Заходу кампанію «агресії, що не доходить до відкритого вторгнення», аби перевірити слабкі місця європейських держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

«Це вже не просто саботаж»

Сікорський заявив, що Росія поступово переходить від дій, які можна визначити як саботаж майна, до операцій, спрямованих на створення загрози життю людей. Польський посадовець навів як приклад вибух на залізничній лінії у Польщі та інцидент в аеропорту Лейпцига.

За словами Сікорського, у випадку з польською залізницею потяг не зійшов із рейок через те, що один із вибухових пристроїв не спрацював. Він пов'язав відсутність жертв із випадковістю та низькою якістю виконання операції.

«Те, що росіяни роблять із дедалі більшою кількістю європейських країн, дедалі частіше є не саботажем, який я визначаю як атаки на майно, а державним тероризмом, який я визначаю як дії, спрямовані на вбивство людей», – сказав Сікорський.

Він також заявив, що під час атаки в районі аеропорту Лейпциг/Галле люди могли загинути. Німецька влада раніше поклала на Росію відповідальність за цей інцидент. «Главком» писав, що біля українського вантажного літака Ан-124 «Руслан» правоохоронці виявили безпілотник із вибухівкою.

Якою Сікорський бачить кампанію Росії

Польський віцепрем'єр вважає, що дії Москви проти західних держав не варто розглядати лише як окремі диверсії. Він назвав російську кампанію «агресією, що не доходить до вторгнення».

За словами Сікорського, мета таких дій – виявляти слабкі місця західних держав та перевіряти, як вони реагуватимуть на різні типи атак.

«Ми – демократичні держави, і нам потрібен час для мобілізації», – сказав він, пояснюючи, чому країни НАТО не відповідають Росії симетричними діями.

Радослав Сікорський додав, що Росія, на його думку, веде проти Заходу таку кампанію вже близько десяти років. Польський міністр заявив, що західні держави раніше намагалися уникнути прямого протистояння з Москвою та шукали можливості для дипломатичного врегулювання.

Польща розраховує на посилення оборони

Окремо Сікорський розповів про оборонну політику Польщі та майбутню присутність американських військових у країні.

Польща витрачає на оборону майже 5% ВВП – це найбільша частка серед країн НАТО. Минулого тижня Варшава також уклала зі США угоду про кредит у розмірі $4 млрд для фінансування закупівель американської військової техніки.

За словами Сікорського, польські збройні сили є одними з найбільш оснащених у Європі, а оборонне виробництво всередині країни розширюється.

Польський уряд також очікує визначеності щодо американського військового контингенту. Ротацію американських військових у Польщі цього року призупинили. Президент США Дональд Трамп після цього пообіцяв постійне розміщення військ, однак переговори щодо конкретних параметрів ще тривають.

Радослав Сікорський заявив, що Варшава хотіла б зберегти в країні щонайменше 10 тис. американських військовослужбовців.

«Це еквівалент двох важких бригад, чого достатньо, щоб ми почувалися в безпеці, але недостатньо, щоб становити загрозу для Росії. Ми не ставимо перед собою мету комусь загрожувати», – сказав він.

Польський міністр також позитивно оцінив збільшення оборонних витрат союзників по НАТО. Він заявив, що наприкінці десятиліття таких видатків має вистачити для стримування Росії.

«Нам не потрібно бути такими ж хорошими, як американці. Нам просто потрібно бути кращими за Путіна», – сказав Сікорський.

Віцепрем'єр-міністр закликав Європу не панікувати

Водночас польський урядовець заявив, що європейським державам не варто панікувати через російську агресію.

Він звернув увагу на ситуацію на Донбасі, який Росія не змогла повністю захопити за роки війни проти України. На думку Сікорського, це має враховуватися під час оцінки потенційної загрози для інших європейських держав.

«Путін не зміг завоювати Донбас за 13 років. То на що він сподівається, намагаючись завоювати Європу або навіть Польщу?» – сказав польський віцепрем'єр.

Радослав Сікорський також згадав про загрозу для Великої Британії. Коли йшлося про необхідність збільшення оборонних витрат, він нагадав про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Окремо польський міністр звернув увагу на діяльність російських суден поблизу британської підводної інфраструктури.

Сікорський знову висловив підтримку Україні

Попри окремі суперечки між Варшавою та Києвом, польський віцепрем'єр заявив про подальшу підтримку України.

За словами Сікорського, президент Володимир Зеленський є для України воєнним лідером, який захищає державу в умовах значної переваги противника. Польський міністр визнав, що український президент може помилятися, однак порівняв його роль із роллю Вінстона Черчилля під час Другої світової війни.

«Президент Зеленський – це український Вінстон Черчилль. Він – лідер воєнного часу, який героїчно захищає свою країну перед обличчям переважаючих сил противника», – сказав Радослав Сікорський.

Він додав, що продовжує бажати Україні успіху в протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, на початку вересня Сікорський уже заявляв, що Росія, ймовірно, веде проти європейських країн гібридну війну. Тоді глава польського МЗС закликав союзників посилити тиск на Москву та підтримав підготовку нового пакета санкцій. 

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Теги: росіяни росія міністр путін Дональд Трамп потяг фінансування Володимир Зеленський безпілотник Варшава МЗС

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