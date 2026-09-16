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Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном
Станом на 1 серпня війна з Іраном коштувала США $38 млрд
фото: Департамент війни США

Резолюцію внесли з привілейованим статусом – Палата представників має розглянути її протягом двох законодавчих днів

У Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Республіканець Томас Мессі зачитав вісім статей звинувачення, перша з яких стосується ведення бойових дій проти Ірану без дозволу Конгресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Конгресмен-республіканець від Кентуккі у вівторок, 15 вересня, вніс резолюцію про імпічмент і понад годину зачитував вісім статей звинувачення з трибуни Палати представників. Документу надано привілейований статус, тож палата має розглянути його протягом двох законодавчих днів – до четверга, коли завершується поточна робота сесії.

За даними Reuters, сама ініціатива навряд чи набере достатньо голосів для ухвалення, однак може змусити республіканців публічно визначитися щодо дій керівництва Пентагону напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Перші три статті – про війну з Іраном

Перші три статті стосуються порушення Резолюції про воєнні повноваження 1973 року. Мессі стверджує, що бойові дії проти Ірану були незаконними від самого початку, що міністр не виконав вимогу Конгресу вивести війська після відповідного рішення обох палат, і що операція триває попри завершення встановленого законом 60-денного терміну дії воєнних повноважень та додаткового 30-денного періоду для виведення військ.

Ще п'ять звинувачень

За даними The Washington Post, решта статей стосується інших рішень адміністрації Дональда Трампа:

  • четверта і п'ята – відмова мінімізувати жертви серед цивільних і позасудові розправи: удари по підозрюваних у наркотрафіку суднах у Карибському морі замість передачі справ правоохоронцям;
  • шоста – переслідування сенатора-демократа Марка Келлі за відео, у якому той закликав військових не виконувати незаконні накази;
  • сьома – операція «Absolute Resolve» в січні, під час якої американський спецназ затримав і вивіз із Каракаса венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес без конституційних повноважень;
  • восьма – операція «Rough Rider» в Ємені, розпочата без дозволу Конгресу і, за твердженням Мессі, супроводжувана жертвами серед цивільних та ударами по об'єктах із захищеним статусом.

Реакція та контекст

Республіканець Томас Мессі не балотується на новий термін – навесні він програв республіканські праймеріз кандидату, якого підтримав Дональд Трамп. Раніше конгресмен виступав проти війни з Іраном і військової допомоги Ізраїлю; Reuters нагадує, що в квітні подібні звинувачення проти Гегсета вже висували демократи.

У Пентагоні на ініціативу відповіла речниця відомства Кінгслі Вілсон, заявивши, що в міністерстві одностайно підтримують Гегсета.

«Усе міністерство об'єднане навколо бачення міністра та продовжить працювати, щоб поставити наших військовослужбовців і Америку на перше місце», – сказала Вілсон.

За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, станом на 1 серпня війна з Іраном коштувала США $38 млрд, а щомісячні витрати можуть зрости ще на $3 млрд.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Дональд Трамп заявив, що не шкодує про рішення розпочати війну з Іраном і вважає цей вибір правильним.

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Теги: міністр Іран війна Дональд Трамп імпічмент Пентагон Піт Гегсет

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