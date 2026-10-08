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Росія вдарила по важливому енергооб’єкту Києва: Шмигаль розповів деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вдарила по важливому енергооб’єкту Києва: Шмигаль розповів деталі
Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва
фото: ДСНС

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання у столиці

Російські безпілотники атакували один із важливих для Києва енергетичних об’єктів. Енергетики працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише «Главком».

«Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб’єктів. Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби», – зазначив він.

Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням для значної кількості споживачів.

Наразі енергетики здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Водночас на відновлення електропостачання потрібен певний час.

Енергетики також закликали киян ощадливо споживати електроенергію. «Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка – споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, російська атака на столицю на момент його повідомлення ще тривала. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Водночас конкретний енергооб’єкт, який зазнав атаки, міністр не назвав.

У разі подальших пошкоджень енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням може змінюватися залежно від перебігу атаки та роботи енергетиків.

Варто нагаддати, що на правому березі Києва тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.

 
 

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Теги: Київ відключення енергетика обстріл війна Денис Шмигаль

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