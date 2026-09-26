Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я

Сі Цзіньпін під час візиту до США

Раніше китайський лідер в останній момент пропустив вечерю лідерів на саміті БРІКС через погане самопочуття

Сі Цзіньпін ледве пересувається без підтримки своєї дружини. Відповідні відео почали ширитися мережею після кількох нещодавніх міжнародних візитів лідера КНР, зокрема на саміт БРІКС в Індії та до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом, інформує «Главком».

Камери зафіксували, як 73-річний Сі Цзіньпін спускався трапом літака повільно, тримаючись однією рукою за поручень, а іншою – за руку своєї дружини Пен Ліюань. Це одразу породило припущення у соцмережах про можливий інсульт чи серйозні проблеми з ногами.

🇨🇳Журналісти звернули увагу на те, як Сі Цзіньпін пересувається за підтримки дружини Під час візиту до США на кадрах видно, як Пен Ліюань підтримує Сі Цзіньпіна під час спуску сходами. Під час підйому трапом голова КНР також спирався на дружину. Раніше Сі Цзіньпін в останній момент пропустив вечерю лідерів на саміті БРІКС. Замість нього на заході був присутній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2026

Попри помітно обережну ходу на сходах, на офіційних кадрах та під час самих переговорів Сі Цзіньпін пересувається самостійно, без сторонньої допомоги чи милиць.

Раніше Сі в останній момент пропустив вечерю лідерів на саміті БРІКС через погане самопочуття. Замість нього на заході був присутній міністр закордонних справ Ван І.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Трамп погодився на запрошення.

Напередодні Трамп і Сі провели переговори у Білому домі. За даними китайської сторони, лідери обговорили, зокрема, війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі».