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Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сі Цзіньпін ледве спустився трапом літака: відео викликало чутки про його здоров’я
Сі Цзіньпін під час візиту до США
фото з відкритих джерел

Раніше китайський лідер в останній момент пропустив вечерю лідерів на саміті БРІКС через погане самопочуття

Сі Цзіньпін ледве пересувається без підтримки своєї дружини. Відповідні відео почали ширитися мережею після кількох нещодавніх міжнародних візитів лідера КНР, зокрема на саміт БРІКС в Індії та до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом, інформує «Главком».

Камери зафіксували, як 73-річний Сі Цзіньпін спускався трапом літака повільно, тримаючись однією рукою за поручень, а іншою – за руку своєї дружини Пен Ліюань. Це одразу породило припущення у соцмережах про можливий інсульт чи серйозні проблеми з ногами.

Попри помітно обережну ходу на сходах, на офіційних кадрах та під час самих переговорів Сі Цзіньпін пересувається самостійно, без сторонньої допомоги чи милиць.

Раніше Сі в останній момент пропустив вечерю лідерів на саміті БРІКС через погане самопочуття. Замість нього на заході був присутній міністр закордонних справ Ван І.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін запросив президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Трамп погодився на запрошення.

Напередодні Трамп і Сі провели переговори у Білому домі. За даними китайської сторони, лідери обговорили, зокрема, війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові.

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «дуже продуктивною», однак не розкрив деталей можливих домовленостей. За його словами, після переговорів на США та Китай чекають «величезні речі».

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Теги: міністр саміт Китай Дональд Трамп БРІКС самопочуття інсульт переговори відео Сі Цзіньпін

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