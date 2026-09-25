Стало відомо, хто офіційно дає поради Сергію Корецькому (документ)

Першим радником, якого прем’єр-міністр собі обрав, став адвокат Руслан Квітін

Першим радником, якого прем’єр-міністр Сергій Корецький обрав після призначення, став Руслан Квітін. Його призначено 11 серпня. Квітін працює на громадських засадах, тобто не отримує заробітної плати за свої послуги. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів».

Корецький та Квітін тісно співпрацюють щонайменше останні чотири роки. Так, 9 листопада 2022 року Квітін головував на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрнафта», під час яких Корецького обрали керівником цього підприємства. Ба більше, збори уповноважили Квітіна укласти контракт із новим директором «Укрнафти».

На початок вересня у Короцького був один радник Руслан Квітін

У мобільному застосунку Getcontact номер Руслана Квітіна абоненти підписували як «Руслан Квітін адвокат, юрист» та «Квітін Головне управління військової юстиції». Його право на заняття адвокатською діяльністю зупинено з 7 листопада 2022 року на підставі заяви. У 2024 році Квітін обіймав посаду заступника начальника Головного управління військової юстиції та мав звання старшого лейтенанта юстиції.

Станом на середину вересня пул радників Корецького, які працюють на громадських засадах, розширився. Окрім Квітіна, поради главі уряду тепер також дають Анна Козярська та Олег Крижанівський.

Козярська протягом останніх десяти років подавала декларації як радниця Міністерства закордонних справ. Крижанівський працював заступником директора з правових питань, директором департаменту з управління корпоративними правами Міністерства енергетики, а також заступником директора департаменту досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету.

Для порівняння, попередні прем’єр-міністри за президентства Володимира Зеленського мали різні підходи до формування команд радників. Наприклад, Юлія Свириденко працювала з одним штатним радником, однією помічницею та п’ятьма радниками на громадських засадах.

Денис Шмигаль, який очолював уряд рекордні п’ять років і чотири місяці, співпрацював із 18 радниками. Половина з них працювала на оплачуваних посадах.

Олексій Гончарук, який устиг пробути прем’єр-міністром лише сім місяців, запам’ятався великою кількістю радників. У першого глави уряду часів президентства Зеленського працювали чотири штатні, 22 позаштатні радники та два помічники.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів. До цього він керував «Укрнафтою» та «Укртатнафтою», а кар'єру в паливно-енергетичному секторі починав із посади охоронця в групі компаній «Континіум». Детальніше про шлях прем'єра «Главком» писав у досьє на політика.

Перед голосуванням Корецький заявив, що новий Кабмін має стати «урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції». Серед пріоритетів він назвав забезпечення Сил оборони, масштабування оборонно-промислового комплексу, підготовку до зими, підтримку бізнесу, ветеранів і переселенців та рух України до ЄС.