Відключення світла у Києві 1 жовтня 2026 року: графіки скасовано до кінця доби

Якщо не буде нових атак на енергооб'єкти, Київ залишатиметься зі світлом

У Києві 1 жовтня скасували застосування графіків погодинних відключень електроенергії, запроваджених напередодні після російського обстрілу. Столиця має залишатися зі світлом до кінця доби. Про це повідомляє «ДТЕК Київські електромережі», інформує «Главком».

За інформацією столичного ДТЕК, на 1 жовтня застосування графіків погодинних відключень повністю скасовано. Якщо не буде нових атак на енергооб'єкти, Київ залишатиметься зі світлом до кінця доби.

Нагадаємо, раніше 30 вересня через наслідки російського обстрілу в частині Києва, а також Київській, Чернігівській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. «Укренерго» пояснювало, що обмеження застосували через перевантаження обладнання після атаки.

Згодом енергетики повідомили про поступову стабілізацію ситуації. На Київщині аварійні обмеження також замінили стабілізаційними відключеннями за графіками.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що українські спецслужби перехопили російські документи з детальними планами атак на енергетичну інфраструктуру України взимку. За його словами, серед цілей – об’єкти генерації, тепло- і водопостачання та енергетичні інтерконектори.