Електромобілі Tesla навчилися їздити без водія
Американський виробник електромобілів показав нове покоління автопілоту, яке перетворює автомобіль майже не безпілотник
З’явилося відео, яке демонструє роботу автопілоту Tesla нового покоління. На опублікованих кадрах Tesla в автоматичному режимі пересувається по жвавому нічному місту, перетинає нерегульовані перехрестя, а також пропускає інших учасників руху.
На шляху електрокара з'являються пішоходи, що перебігають дорогу, та навіть припарковані в кілька рядів машини на «аварійках».
У найскладніші моменти водій все ж підстраховує електромобіль. Проте більшу частину шляху «Тесла» долає самостійно.
Під час руху на мультимедійному екрані Tesla відображається робота нової системи автопілота. На дисплеї можна побачити, як бортова електроніка електромобіля орієнтується в просторі і класифікує учасників руху.
У тестуванні нової системи автономного водіння задіяно близько двох тисяч власників електрокарів. За словами керівника Tesla Ілона Маска, поки що під час випробувань не відбулося жодної аварії.
Craziest FSD video of the night!!!