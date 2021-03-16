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    Електромобілі Tesla навчилися їздити без водія

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    Tesla Model S - Електромобілі Tesla навчилися їздити без водія
    Tesla Model S

    Американський виробник електромобілів показав нове покоління автопілоту, яке перетворює автомобіль майже не безпілотник

    З’явилося відео, яке демонструє роботу автопілоту Tesla нового покоління. На опублікованих кадрах Tesla в автоматичному режимі пересувається по жвавому нічному місту, перетинає нерегульовані перехрестя, а також пропускає інших учасників руху.

    На шляху електрокара з'являються пішоходи, що перебігають дорогу, та навіть припарковані в кілька рядів машини на «аварійках».

    У найскладніші моменти водій все ж підстраховує електромобіль. Проте більшу частину шляху «Тесла» долає самостійно.

    Під час руху на мультимедійному екрані Tesla відображається робота нової системи автопілота. На дисплеї можна побачити, як бортова електроніка електромобіля орієнтується в просторі і класифікує учасників руху.

    У тестуванні нової системи автономного водіння задіяно близько двох тисяч власників електрокарів. За словами керівника Tesla Ілона Маска, поки що під час випробувань не відбулося жодної аварії.

    Теги: машини Tesla час
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