За рік у Києві рівень безробіття зріс майже втричі



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Багато киян втратили роботу під час карантину

Станом на 1 червня у Київському міському центрі зайнятості на обліку перебуває 22,7 тисячі безробітних, що в 2,7 рази більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

«У першу чергу роботу втратили ті, хто працював у галузях, діяльність яких була зупинена під час карантину. Також до КМЦЗ звернулась велика кількість людей, які офіційно не працювали тривалий час, які можливо були зайняті в тіньовому секторі економіки», - повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Так, серед безробітних, які перебувають на обліку, переважають колишні працівники торгівлі (25%), державного управління (10%), фінансової та страхової діяльності (9%), підприємств переробної промисловості (9%), представники сфери інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності (7%).

У службі зайнятості повідомили, що порівняно з минулим роком чисельність колишніх працівників сфери тимчасового розміщення й організації харчування зросла більш ніж у 7 разів; будівництва, діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування, торгівлі - втричі; сфери мистецтва, спорту, розваги та відпочинку, підприємств переробної промисловості, транспорту та сфери інформації та телекомунікації - більш ніж удвічі.

Водночас у період послаблення карантину кількість вакансій поступово збільшується.

Так, кількість актуальних вакансій станом на 1 червня 2020 року склала 9,6 тис.

«Працевлаштовувались безробітні на посади директорів підприємств та начальників відділів, фахівців, головних бухгалтерів та бухгалтерів, менеджерів різних напрямів (зі збуту, адміністративної діяльності, в роздрібній торгівлі тощо), інженерів та економістів», - розповіли у центрі зайнятості.

Також працевлаштовувались безробітні за такими робітничими професіями, як водій, продавець, слюсар, охоронник тощо.

Як повідомлялося, Державний центр зайнятості зареєстрував з початку карантину 166 тис. нових безробітних.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

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