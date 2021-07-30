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    У Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи

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    Навчання проходитимуть із використанням холостих набоїв та&nbsp;навчальних вибухових пристроїв - У Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи
    Навчання проходитимуть із використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв
    Фото з відкритих джерел

    У серпні відбудуться військові навчання резервістів тероборони столиці

    У Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці. Про це йдеться у відповідному рішенні тимчасового виконувача обов’язків Головнокомандувача Збройних сил України.

    Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть оточені правоохоронцями.

    Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:

    • навчальне місце №1 – виконання бойових завдань щодо оборони Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський»);
    • навчальне місце №2 – підтримка правопорядку і безпеки у Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
    • навчальне місце №3 – охорона критично важливих об’єктів та комунікацій Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
    • навчальне місце №4 – охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
    • навчальне місце №5 – розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (мала зала Голосіївської РДА);
    • навчальне місце №6 – розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської РДА).

    Готуватися до проведення навчань у районах почнуть уже із 4 серпня.

    До слова, за підсумками навчання найкращих резервістів тероборони столиці нагородять.

    Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про основи національного спротиву і закон про збільшення чисельності Збройних сил України.

    Джерело: Вечірній Київ

    Теги: Київ ЗСУ військові навчання кияни
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    У Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи