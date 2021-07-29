Українські військові випробували новий реактивний снаряд «Тайфун-1» (відео)

Міноборони продовжує реалізацію стратегії ракетно-реактивного озброєння Збройних сил України, запевнив профільний міністр

В Україні відбулися успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм «Тайфун-1». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Боєприпас від ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» розроблено для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У «Верба».

«Результати випробувань «Тайфун-1» будуть використані в ході розробки реактивного снаряду «Тайфун-2» для модернізованої системи залпового вогню «Буревій», – сказав міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, КБ «Південне» також з успішним результатом провело державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

Таран розповів, що під час дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

Міністр наголосив, що ремонт ракет для «Точки-У» дозволить відновити боєкомплект Збройних сил України для виконання завдань за призначенням.

Він додав, що нині на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм «Вільха-М» з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню «Смерч».

Таран зазначив, що Міноборони закупить оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан». Його виробником є ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».