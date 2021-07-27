Українські військові влаштували складні навчальні змагання (фото)

Усі завдання виконували в умовах важких психологічних і фізичних навантажень у максимально стислий час

Минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів. Про це написали на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

«Це щоденні виснажливі навантаження, десятки подоланих пішки кілометрів, мінімум сну і перепочинку. Це – лише невелика частина випробувань, які припали на учасників. Змагання проводилися на єдиному тактичному фоні – кожна група працювала у рівних умовах з іншими. Завдання відповідали тим, що виконують підрозділи Сил спеціальних операцій країн НАТО: засадні, диверсійні, контрдиверсійні дії, розвідувальні задачі, зокрема із застосуванням агентурних методів», – йдеться у повідомленні.

Також оператори відпрацювали низку завдань в умовах урбанізованої місцевості.

Як відомо, усі завдання виконували в умовах тяжких психологічних і фізичних навантажень у максимально стислий час.

За результатами переможцями стали воїни восьмого окремого полку спеціального призначення.

За змаганнями на кращу групу ССО України спостерігали представники країн Північноатлантичного Альянсу. Вже у наступні роки Сили спеціальних операцій ЗСУ планують надати змаганням статус міжнародних, долучивши до них групи зі складу ССО країн НАТО.

Додамо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряду натівського калібру.

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