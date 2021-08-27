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    У Києві три ночі тестуватимуть трамвай українського виробника (фото)

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    Трамвай виробництва Чернігівського автозаводу випробуватимуть на столичних маршрутах - У Києві три ночі тестуватимуть трамвай українського виробника (фото)
    Трамвай виробництва Чернігівського автозаводу випробуватимуть на столичних маршрутах
    Фото: Київпастранс

    Після випробувань випробувань трамвайний вагон Т3-Еталон (TR3100) буде повернений назад виробнику

    У Києві на території депо ім. Шевченка проходитиме випробування трамвай Чернігівського автозаводу. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Відповідно до договору між КП «Київпастранс» та Чернігівським автозаводом у Києві трамвай будуть випробовувати в реальних умовах на міських маршрутах, оскільки в місці розташування заводу-виробника відсутня така можливість.

    Після проходження всіх необхідних випробувань трамвайний вагон Т3-Еталон (TR3100) буде повернений назад виробнику.

    Випробування розпочалися в ніч на 27 серпня та триватимуть три ночі поспіль, для того щоб вдень не спричиняти затримки та зміни руху громадського транспорту.

    Чернігівський завод почав виготовляти трамваї Т3-Еталон (TR3100). Фото: traffic.od.ua
    Чернігівський завод почав виготовляти трамваї Т3-Еталон (TR3100). Фото: traffic.od.ua

    Як повідомлялося, незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.

    Теги: Київ громадський транспорт Чернігів Київпастранс
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    У Києві три ночі тестуватимуть трамвай українського виробника (фото)