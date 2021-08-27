У Києві три ночі тестуватимуть трамвай українського виробника (фото)
Після випробувань випробувань трамвайний вагон Т3-Еталон (TR3100) буде повернений назад виробнику
У Києві на території депо ім. Шевченка проходитиме випробування трамвай Чернігівського автозаводу. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
Відповідно до договору між КП «Київпастранс» та Чернігівським автозаводом у Києві трамвай будуть випробовувати в реальних умовах на міських маршрутах, оскільки в місці розташування заводу-виробника відсутня така можливість.
Після проходження всіх необхідних випробувань трамвайний вагон Т3-Еталон (TR3100) буде повернений назад виробнику.
Випробування розпочалися в ніч на 27 серпня та триватимуть три ночі поспіль, для того щоб вдень не спричиняти затримки та зміни руху громадського транспорту.
Як повідомлялося, незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.