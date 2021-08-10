На Борщагівці з’явилась приборкувачка трамвайного скреготу (відео)

Для усунення скреготу встановлено стаціонарне обладнання для змащування трамвайних рейок, але «Київпастранс» ще не закупив мастило для нього

Мешканці Києва, що проживають поряд поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова», скаржаться на шум і скрегіт трамвайних колій. З цього приводу вони неодноразово писали листи та скарги до комунального підприємства «Київпастранс».

Нарешті скарги киян були почуті. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Борщагівка».

«…Знайшлося високотехнологічне рішення – супернаносмазка, і о диво ... трамвая майже не чути», – жартують у дописі до фото, на якому зафіксовано, як працівниця «Київпастрансу» вручну змащує рейки якимось мастилом.

Під дописом одні користувачі соцмережі з гумором сприйняли цей факт, інших такий стан справ обурив.

Також у коментарях було оприлюднено відповідь «Контактного центру Києва» на звернення киян щодо скреготу трамвайних рейок. Зокрема, в ньому повідомляється, що питання щодо шуму (скреготу) трамвайних колій поблизу станції Борщагівської лінії швидкісного трамвая «Бульв. Кольцова» опрацьовано в КП «Київпастранс». «Для усунення скреготу встановлено стаціонарне обладнання для змащування трамвайних рейок. Наразі проводиться тендер на дану позицію по визначенню переможця, який постачатиме спеціальне мастило для зазначеного обладнання, після чого система працюватиме належним чином та виконуватиме свою функцію, а саме – зменшення шуму та усунення скреготу», – йдеться у відповіді.

«Судячи з відповіді, ота жіночка на рейках і є стаціонарний рейкозмащувач. І як скоро у неї закінчиться мастило?» – прокоментувала киянка Лідія Сахно.