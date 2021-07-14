СБУ викрила розкрадання 3,5 млн грн на охороні транспортних об’єктів Києва

Оголошено підозру керівнику охоронної структури

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували схему привласнення бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об’єктів комунального підприємства «Київпастранс». Оборудка завдала столичній громаді збитків на суму 3,5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що посадовці комунального підприємства уклали договір з комерційною структурою на забезпечення фізичної охорони об’єктів пасажирських перевезень протягом 2019-2020 років. Відповідно до підписаного документу представники фірми мали направити на відповідні пости кваліфікованих охоронців для цілодобового чергування.

Проте співробітники СБУ задокументували фактичну відсутність охорони на декількох об’єктах транспортної інфраструктури, у тому числі трамвайних станціях і депо. При цьому бюджетні гроші, які фірма отримала на виконання умов договору, було виведено у тінь.

У межах кримінального провадження Служба ініціювала проведення судової економічної експертизи. Фахівці підтвердили факти протиправної діяльності і встановили збитки бюджету київської громади.

Наразі керівнику охоронної структури повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань заявило, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.