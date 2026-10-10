У Києві уламки БпЛА пошкодили автомобілі

Уламки впали у Дарницькому районі столиці

Увечері 10 жовтня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Уламки російського безпілотника впали на відкритій території у Дарницькому районі, пошкоджено автомобілі.

«У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на відкритій території. Пошкоджені декілька авто. Без пожежі», – написав Кличко.

Як відомо, під час обстрілу пошкоджень зазнала човникова станція в Оболонському районі Києва. Поранення отримали семеро громадян віком від 18 до 72 років, пʼятеро з них медики госпіталізували.

Крім того, наслідки атаки також зафіксовано в Солом’янському та Подільському районах столиці. У місті пошкоджено житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі.

Нагадаємо, у Києві під час російської атаки 10 жовтня зафіксовано влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі.

Зазначимо, що близько 14:00, Кличко повідомив про вибухи в столиці та закликав мешканців перебувати в укриттях. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та швидкісні цілі на Київ.

Раніше мер інформував про наслідки атаки в Солом'янському районі. Зокрема, попередньо, уламки безпілотника впали на 25-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання уламків у восьмиповерхову офісну будівлю. На місця подій направили екстрені служби.

Крім того, через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. У місті також виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.