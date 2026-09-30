У Києві 1 жовтня курсуватиме додатковий автобус до Музею війни та монумента «Батьківщина-Мати» (схема)

Автобуси курсуватимуть з 10:00 до 20:00

1 жовтня, на свято Покрови і День захисників та захисниць України та День Українського козацтва, у Києві тимчасово запустять автобус № 26 «Національний музей історії України у Другій світовій війні – монумент «Батьківщина-Мати». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Автобуси курсуватимуть з 10:00 до 20:00 за схемою:

Національний музей історії України у Другій світовій війні – вул. Івана Мазепи – вул. Новонаводницька – пров. Запечерний – монумент «Батьківщина-Мати».

Схема руху автобусів з ідентифікатором № 26 для вивчення пасажиропотоку інфографіка: «Київпастранс»

У комунальному підприємстві нагадують, що всі автобуси на маршрутах столиці є низькопідлоговими. Вони обладнані пандусами та спеціальними місцями для перевезення людей на кріслах колісних, а також дитячих візочків.

«Це дозволяє забезпечити безбар’єрність і комфорт для всіх пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до 9 жовтня, окрім вихідних днів, із 10:00 до 17:00 трамваї №№ 11, 12, 16, 19 тимчасово змінюватимуть маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській.

До слова, з 15 липня у Києві діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях і тролейбусах коштує 30 грн. Для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, передбачені знижки: вартість однієї поїздки зменшується залежно від кількості придбаних поїздок.