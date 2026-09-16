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Росія атакувала Київ: у Святошинському районі горить склад

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Київ: у Святошинському районі горить склад
Дані щодо характеру пошкоджень та площі займання уточнюються
фото: glavcom.ua

У столиці екстрені служби ліквідовують наслідки  

У Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію

У Святошинському районі Києва після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Росія атакувала Київ: у Святошинському районі горить склад фото 1

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 05:05. За кілька хвилин після цього місцеві жителі повідомили про вибухи. Уже о 05:09 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Інформацію про пожежу підтвердила Київська міська військова адміністрація. За її даними, займання складської будівлі сталося після атаки безпілотника у Святошинському районі.

Наразі КМВА не повідомляла про загиблих чи постраждалих унаслідок цього епізоду. Також поки немає офіційних даних про площу пожежі, характер пошкоджень будівлі та причини займання, окрім інформації про його зв'язок із ворожою атакою.

Екстрені служби продовжують працювати на місці. Деталі щодо наслідків удару та можливої шкоди цивільній інфраструктурі уточнюються. 

Нагадаємо, напередодні, 15 вересня, Росія також атакувала Київ безпілотниками: тоді уламки падали в кількох районах столиці, є постраждалий, зафіксовано влучання в АЗС.

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Теги: дрон Київ рятувальники ворог росія

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