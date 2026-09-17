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Росія вдарила по «Київводоканалу»: у столиці були перебої з водопостачанням

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вдарила по «Київводоканалу»: у столиці були перебої з водопостачанням
Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи
фото: ДСНС

Через обстріл частково зупинялася подача води на лівому березі столиці, а в окремих районах правого берега знизився тиск

Російські війська вночі атакували об’єкти «Київводоканалу» в Києві. Внаслідок обстрілу підприємство було змушене частково призупинити водопостачання на лівому березі столиці та знизити тиск у мережах деяких районів правого берега. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «Київводоканалу».

Через атаку робота окремих об’єктів підприємства була порушена. Фахівці «Київводоканалу» оперативно розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути стабільну подачу води споживачам.

На лівому березі водопостачання на певний час було частково призупинене. На правому березі в окремих районах споживачі могли помітити зниження тиску у водопровідній мережі.

Підприємство зазначило, що аварійні бригади працювали над відновленням роботи об’єктів одразу після атаки. У результаті водопостачання вдалося оперативно стабілізувати. Наразі вода подається мешканцям столиці в повному обсязі. Усі об’єкти «Київводоканалу» працюють у штатному режимі.

Варто зазанчити, що вночі столиця зазнала масованого удару дронами. Російський безпілотник атакував Голосіївський район Києва. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю вищого навчального закладу.

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Теги: Київ війна Київводоканал обстріл

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